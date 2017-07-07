США не готовы к тому, чтобы правление президента Сирии Башара Асада продолжалось долгое время. Об этом заявил глава госдепа Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге, передает Газета.ру со ссылкой на CNN.

«Наша позиция продолжает оставаться в том, что мы не видим долгосрочной роли для семьи Асада или режима Асада», — сказал госсекретарь журналистам.

Тиллерсон добавил, что на встрече с Путиным позиция США была выражена четко. По его словам, в будущем Дамаску для признания международным сообществом потребуется новое руководство.

В минувший четверг американское издание Daily Beast сообщило, что в Белом доме намерены изменить стратегию по Сирии в пользу борьбы с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В частности, утверждают источники издания, Вашингтон готов отказаться от своего требования об уходе Асада.

Первая встреча Путина и Трампа продлилась около двух с половиной часов. По ее итогам глава МИД России Сергей Лавров сказал, что переговоры были конструктивными — обсуждались ситуация на Украине, Сирия, двусторонние вопросы, борьба с терроризмом и кибербезопасность.