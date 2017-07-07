Российский теннисист Карен Хачанов (34 место в рейтинге ATP) не смог пробиться в четвертый круг Уимблдона, уступив второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю — 1:6, 4:6, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. Хачанов 13 раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Он был последним российским теннисистом, продолжавшим борьбу за победу на Уимблдоне в мужском одиночном разряде.

Следующим соперником именитого испанца на турнире будет представитель Люксембурга Жиль Мюллер (26).

Карен Хачанов начал заниматься теннисом с трех лет. В 2013 году на чемпионате Европы среди юниоров до 18 лет он выиграл золотую медаль в одиночных соревнованиях. В возрасте 17 лет и 157 дней Хачанов стал самым молодым российским теннисистом, дебютировавшим в туре ATP.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram