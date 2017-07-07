Мужская сборная России заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал проходящего в Амстердаме чемпионата Европы по баскетболу 3×3.

На групповой стадии россияне победили швейцарцев (20:17) и проиграли французам (19:21). За путевку в полуфинал российская команда сразится со сборной Словении, передает RT.

В составе сборной России выступают Лео Лагутин, Антон Индриков, Илья Александров и Александр Захаров.

Баскетбол в формате «три на три» был включен в программу Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году. Об этом 9 июня сообщил Международный олимпийский комитет.

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