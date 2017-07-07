Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес решение в отношении двух подозреваемых в деле по обману дольщиков на сумму 87 миллионов рублей. Государственный орган избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 августа.

«Судом в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в пределах установленного срока следствия по 12 августа включительно», –– говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по статье по части 2 статьи 200.3 УК РФ «по факту привлечения денежных средств дольщиков жилого комплекса «Новинки Smart City».

Ранее правоохранительные органы провели обыски по месту жительства подозреваемых, сообщает в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.