Россия и США достигли договоренности о введении режима прекращения огня на юге Сирии. Он начнет действовать с 12:00 по дамаскому времени 9 июля.

Об этом после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По его словам, эта договоренность свидетельствует о способности двух стран сотрудничать в вопросе урегулирования сирийского кризиса. Тиллерсон подчеркнул, что Москва и Вашингтон приложат усилия для урегулирования конфликта в САР.

В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что Россия и США обеспечат гуманитарный доступ и наладят контакты между находящимися на юге Сирии оппозиционерами и мониторинговым центром, который создается в столице Иордании Аммане, передает ТАСС.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на полях саммита G20, который проходит в немецком Гамбурге. Их встреча длилась два часа 15 минут.