Звезда итальянского кинематографа Орнелла Мути в Италии должна заплатить 500 евро штрафа. Кроме того, ее приговорили к условному тюремному заключению сроком на полгода за фальшивый больничный. Он позволил Орнелле Мути отменить спектакль в Италии и отправиться в Россию на благотворительный ужин с президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает в пятницу издание Il Gazzettino со ссылкой на решение Кассационного суда Триеста, актриса в декабре 2010 года предоставила поддельную справку о болезни в один из театров города Порденоне, где должно было пройти ее выступление, а сама вылетела в Санкт-Петербург. Там она приняла участие в благотворительном ужине с российским лидером и голливудским актером Кевином Костнером.