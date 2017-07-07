Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась. Супруга американского лидера Меланья Трамп даже попыталась прервать переговоры. Об этом рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Глава госдепа отметил, что он несколько раз напоминал президенту о временных рамках, а в помещение, где проходили переговоры, постоянно заглядывали люди.

«Они даже в какой-то момент заслали первую леди, чтобы она попыталась вызволить нас оттуда, однако это не сработало», — приводит слова Тиллерсона ТАСС.

Лидеры России и США встретились на полях саммита G20. Переговоры должны были длится полчаса, но затянулись. В итоге президенты беседовали два часа 15 минут.

Путин и Трамп обсудили двусторонние отношения, а также затронули конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове и кибербезопасность.