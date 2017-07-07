Украина стала одной из тем переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Лидеры двух государств договорились о создании постоянного дипломатического канала для оперативного обсуждения украинского вопроса, рассказал журналистам ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.

«Рассчитываем, что в ближайшее время представитель Соединенных Штатов по украинскому урегулированию прибудет в Москву для консультаций», — сказал Лавров.

Министр добавил, что сторонами также была достигнута договоренность придерживаться минских соглашений. При этом Лавров назвал Украину главной стороной соглашений. Западные страны, по его словам, осознают необходимость давления на Киев для выполнения норм документа.

Один из 13 пунктов минских соглашений обязывает украинскую сторону наделить особым статусом некоторые районы Донецкой и Луганской областей.