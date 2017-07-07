Возвращение Крыма в состав Украины исключено. Так глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов прокомментировал одобренный в комитете Парламентской ассамблеи ОБСЕ проект с призывом отменить решение о присоединении полуострова к России.

Напомним, политический комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял проект резолюции, которая призывает Москву отменить решение о присоединении Крыма.

«Никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины», — приводит «РИА Новости» слова Смирнова.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором свыше 96% избирателей Республики Крым и более 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.