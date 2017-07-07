В польском городе Белосток будут эвакуированы 10 тыс. человек для вывоза неразорвавшейся бомбы весом 500 кг времен Второй мировой войны.

Снаряд обнаружили строители накануне, сообщают местные власти. По словам мэра города Тадеуша Трусколаского, бомба охраняется и угрозы для жизни людей не представляет. Однако во время перевозки могут возникнуть сложности, поэтому службы безопасности готовят план эвакуации для местных жителей.

Всего в Белостоке покинут свои дома порядка 7,3 тыс. человек, еще 2,8 тыс. людей эвакуируют из периферии.