Тиллерсон: США попросят Россию «делать больше» по вопросу КНДР
США намерены попросить Россию сделать больше по вопросу Северной Кореи, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон по итогам встречи лидеров двух государств на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.
«У нас был хороший обмен мнениями по Северной Корее. Русские видят это немного по-другому, чем мы. Так что мы продолжим эти дискуссии, попросим их делать больше», — сказал он.
Тиллерсон подчеркнул, что Российская Федерация поддерживает экономическую деятельность с Северной Кореей, однако официальная позиция РФ по этому вопросу совпадает с американской линией. «Российская официальная политика такая же, как и у нас. Она заключается в денуклеаризации Корейского полуострова. Я считаю, что есть различия с точки зрения тактики и темпа. Так что мы продолжим работать с ними», — подчеркнул госсекретарь США.