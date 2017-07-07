США намерены попросить Россию сделать больше по вопросу Северной Кореи, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон по итогам встречи лидеров двух государств на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.

«У нас был хороший обмен мнениями по Северной Корее. Русские видят это немного по-другому, чем мы. Так что мы продолжим эти дискуссии, попросим их делать больше», — сказал он.

Тиллерсон подчеркнул, что Российская Федерация поддерживает экономическую деятельность с Северной Кореей, однако официальная позиция РФ по этому вопросу совпадает с американской линией. «Российская официальная политика такая же, как и у нас. Она заключается в денуклеаризации Корейского полуострова. Я считаю, что есть различия с точки зрения тактики и темпа. Так что мы продолжим работать с ними», — подчеркнул госсекретарь США.