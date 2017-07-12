Бойцы спецподразделений нескольких российских силовых структур получили уникальные комплекты боевой экипировки будущего. В комплект специальной экипировки (КСЭ) входят несколько слоев одежды, рассчитанной на самые сложные погодные условия. Также в КСЭ входят пуленепробиваемые разгрузочные жилеты, рюкзаки, наколенники и еще несколько десятков единиц снаряжения и экипировки. Комплект разработан и выпускается компанией 5,45Design в рамках проекта ALLMulticam.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В настоящее время комплектами, аналогичными КСЭ, располагают только несколько элитных спецподразделений США, ФРГ и Великобритании. По словам экспертов, еще несколько лет назад в России были серьезные сложности с массовым выпуском качественной боевой одежды и экипировки. Но сейчас российские спецподразделения получают готовые комплекты, по некоторым параметрам превосходящие иностранные аналоги.

Как рассказали «Известиям» в компании 5,45Design, работы по созданию комплекта специальной экипировки, были начаты в 2014 году. В настоящее время испытания КСЭ завершены, комплект выпускается серийно и поставляется в ряд российских силовых ведомств. При этом бойцы спецподразделений уже активно используют КСЭ в своей служебно-боевой деятельности как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В состав комплекта входит несколько подсистем, — рассказал «Известиям» Иван Лобанов, ведущий специалист 5,45Design по разработке экипировки. — Первая — это боевая форма одежды. В нее входит несколько слоев, начиная с термобелья и заканчивая зимним костюмом. Вторая подсистема — это снаряжение. В его составе разгрузочный жилет с элементами бронезащиты, несколько вариантов рюкзаков, подсумков, а также защитный шлем. Также в КСЭ входят специальные маскировочные костюмы, наколенники, защитные очки, специальные маски, водозащитные гамаши и термоковрик. Есть в комплекте несколько вариантов головных уборов. В их числе кепка-бейсболка и утепленные шапочки.

Одежда КСЭ обеспечивает спецназовцам комфортное выполнение боевой задачи при температуре от +30 до –50 градусов. Боец может непрерывно двигаться, вести бой, лазить по горам и совершать другие активные действия. Также он без всяких проблем способен практически неподвижно находиться на морозе от нескольких часов до нескольких суток, к примеру, заняв место в засаде или заступив в охранение.

В зависимости от поставленной задачи боец просто надевает сочетание нескольких слоев одежды. К примеру, в жаркой местности спецназовец облачается в специальную тактическую рубаху из влагоотводящей ткани, а также летнее термобелье. Такое сочетание слоев позволяет быстро выводить пот из-под бронежилета и «разгрузки». А если действовать придется в сильный снегопад и при низких температурах, то боец наденет легкую куртку, а сверху костюм с ветро-влагозащитной мембраной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Важный элемент КСЭ — это разгрузочный жилет. Он хорошо подходит как для действий во время рейдов в горах и лесах, так и для штурма зданий в условиях города. В жилет вставляется керамическая бронепластина, которая выдерживает попадание пули, выпущенной с пяти метров из снайперской винтовки СВД.

— Сейчас в части и подразделения Минобороны поставляется многослойный комплект одежды ВКПО, — рассказал «Известиям» офицер-спецназовец. — Но ВКПО хорош для пехотинцев, десантников и общевойсковых разведчиков. Он малоприменим для подразделений специального назначения и специальных операций. В КСЭ реализованы наиболее современные тенденции мировых производителей экипировки, боевой одежды. Конечно, некоторые элементы комплекта выполнены по образу зарубежных изделий. Но ранее такие вещи мы покупали за свой счет. К примеру, те же боевые рубахи и тактические штаны с интегрированными наколенниками. Сейчас же мы получаем это штатно, за счет государства. Ранее только отдельные элементы формы одежды и экипировки выпускались российскими производителями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Наиболее «богатыми» в мире считаются бойцы американских отрядов Delta и DEVGRU, а также британского 22-го полка SAS (Special Active Service) и немецкой KSK (Kommando Spezialkräfte).В среднем комплект экипировки каждого бойца этих подразделений обходится в сумму более $100 тыс.