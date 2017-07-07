Российские парламентарии готовы начать возобновление полноценных отношений со своими американскими коллегами, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это — результаты переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20.

По словам сенатора, для реализации достигнутых в ходе встречи договоренностей необходим диалог и помощь экспертов.

«Теперь к разработке конкретных мер нужно подключать экспертов. Необходимо восстанавливать диалог как исполнительной, так и законодательной власти. Мы, российские парламентарии, готовы к возобновлению полноценных связей с американскими коллегами», — сказала Матвиенко.