Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа была конструктивной, считает глава Министерства иностранных дел России Серей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что переговоры глав государств подтвердили настрой на поиск взаимовыгодных договоренностей.

Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. За более чем два часа разговора лидеры обсудили ситуацию на Украине, в Сирии, двусторонние вопросы, а также борьбу с терроризмом и кибербезопасность.