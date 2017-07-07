В сети появилось видео первого рукопожатия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.«Газета.ru» отметила, что при рукопожатии американский лидер не дергал руку Путина. Он просто пожал ее и похлопал российского президента сначала по локтю, а потом по плечу.

Напомним, у Трампа есть фирменное рукопожатие, которое многие СМИ называют «дергай и тащи». Таким образом он уже приветствовал многих политиков — например, канадского премьер-министра Джастина Трюдо, госсекретаря Рекса Тиллерсона и других.