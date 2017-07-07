Экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву могут продлить срок домашнего ареста по делу о взятке до 15 августа. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Ходатайство о продлении домашнего ареста будет рассмотрено в суде 13 июля.

«В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста до 15 августа в отношении обвиняемого Улюкаева. Рассмотрение данного ходатайства назначено на 9.30 13 июля», — информирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря.