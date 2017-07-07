Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял проект резолюции, которая призывает Россию отказаться от присоединения Крыма.

Как пишет «Газета.ru», российская делегация выступила против проекта резолюции. Кроме того, было отмечено, что термин «аннексия», приведенный в документе, неуместен, поскольку Крым был присоединен к России по результатам референдума.

Напомним, намедни Парламентская ассамблея ОБСЕ выразила свое полное уважение территориальной целостности и суверенитету Украины в пределах признанных мировым сообществом границ, которые включают в себя Автономную республику Крым и город Севастополь.

Российская сторона, в свою очередь, заявила, что в случае принятия данной резолюции Россия подготовит аналогичный документ, в котором будет заявлено о нарушении Киевом международных норм.