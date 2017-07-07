С мая хакеры атакуют сети компаний, которые управляют атомными электростанциями и другими энергетическими постройками. Об этом заявляют американский департамент безопасности и ФБР.

В числе атакованных АЭС, по их словам, оказалась электростанция Вулф Крик, штат Канзас.

The New York Times пишет, что специалистам не удается распознать код, с помощью которого хакеры проникают в сети компаний, но, скорее всего, это российская хакерская группа, которая недавно атаковала нефтяные и газовые корпорации в США.