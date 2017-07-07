Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ни одного доказательства вмешательства России в выборы в США нет.

«Президент Трамп, я уверен, что об этом скажет либо он сам, либо Рекс Тиллерсон, сказал, что эта кампания (о якобы вмешательстве России в выборы в США) уже приобретает достаточно странный характер. Потому что уже за многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта, что признается и тем в конгрессе, кто возглавлял это движение на каком-то этапе, вызывал на ковер различных представителей администрации. И президент Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что это неправда и российское руководство не вмешивалось, и он эти заявления принимает, вот, собственно говоря, и всё», — сказал Лавров, передает «РИА Новости».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент США несколько раз поднял тему вмешательства РФ в американские выборы. Президент РФ неоднократно отрицал все подобные заявления.