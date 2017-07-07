На встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было уделено особое внимание кибербезопасности. Эта область становится всё более рискованной. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что этой теме уделялось много внимания.

«Президенты сошлись, что эта сфера становится всё более рискованной, если хотите, в ней рождаются угрозы, включая террористическую угрозу, угрозы в других областях организованной преступности и угрозы нормальному функционированию обществ. Здесь, как вы знаете, и детская порнография, и педофилия, и так называемые суицидные сети», — отметил Лавров по итогам переговоров.

Для того чтобы бороться с этим, будет создана особая двусторонняя рабочая группа, подытожил министр.