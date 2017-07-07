Американский лидер Дональд Трамп несколько раз поднимал в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему приписываемого РФ вмешательства в предвыборные политические процессы США.

Президент России отрицал это вмешательство.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил это на брифинге для журналистов после окончания встречи глав государств, которая прошла на полях саммита «большой двадцатки» ведущих мировых держав.

Кроме того, госсекретарь США заметил, что дата следующей встречи Трампа и Путина пока не согласована.

Агентства, передающие высказывания госсекретаря, полных цитат пока не приводят. Тема предполагаемого российского вмешательства в американские выборы считается в США ключевой.