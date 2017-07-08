Музыкальный фестиваль «Нашествие». День первый
Зрители на музыкальном фестивале «Нашествие-2017» в поселке Большое Завидово Тверской области
Одним из главных событий нынешнего «Нашествия» станут выборы президента фестиваля
«Нашествие-2017»
В рамках акции «Вместе мы — сила!» пройдут мастер-классы по выживанию в условиях дикой природы
В этом году для посетителей фестиваля ввели именные билеты — по словам организаторов, это одна из мер безопасности. Кроме того, по этим билетам можно бесплатно доехать на электричке до станции Конаковский Мох
По оценкам организаторов, за три дня фестиваль посетят 150 тыс. человек