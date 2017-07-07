Франция, США и Великобритания никогда не присоединятся к конвенции о полном запрещении ядерного оружия, принятой на международной конференции в штаб-квартире ООН.

«Франция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты не принимали участия в переговорах по конвенции о запрещении ядерного оружия. Мы не собираемся подписывать, ратифицировать или когда-либо становиться ее участниками», — говорится в совместном заявлении трех стран, передает ТАСС.

Три европейские страны считают, что договор «несовместим с политикой ядерного сдерживания», которая «70 лет обеспечивала безопасность в Европе и Северной Азии».