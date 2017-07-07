Солнцевский суд столицы принял решение амнистировать водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева по делу об авиакатастрофе самолета в аэропорту Внуково, в результате которой погиб руководитель французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу.

«Приговорить Владимира Мартыненко к четырем годам колонии общего режима, приговорить Владимира Леденева к трем годам колонии общего режима. В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободить их от ответственности и снять судимость», — огласила решение судья.

Катастрофа в столичном аэропорту Внуково с участием самолета президента французского энергетического концерна Total произошла в ночь на 21 октября 2014 года. В результате аварии погибли четыре человека, в числе которых президент компании. По версии следствия, снегоуборочная машина с пьяным Мартыненко за рулем, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Леденев.