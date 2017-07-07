Британская больница Грейт-Ормонд-стрит, в которой сейчас находится смертельно больной 10-месячный мальчик Чарли Гард, повторно обратилась в Высокий суд Лондона, чтобы тот пересмотрел дело ребенка.

«Детская больница Грейт-Ормонд-стрит сегодня обратилась в Высокий суд с просьбой о проведении новых слушаний по делу Чарли Гарда в свете утверждений о наличии новых свидетельств, связанных с потенциальной возможностью его лечения», — говорится в коммюнике, которое было выпущено медицинским заведением в пятницу.

В документе отмечается, что за минувшие сутки к руководству клиники обратились сразу две зарубежные больницы, которые рассказали о новых данных относительно предлагаемого экспериментального лечения.

«Вместе с родителями Чарли мы верим в то, что надо изучить эти данные», — резюмировали авторы коммюнике.

Напомним, Чарли Гард страдает редким заболеванием — синдромом митохондриального истощения ДНК, которое вызывает паралич мышц и головного мозга. По мнению британских специалистов, сейчас Гард находится в терминальной стадии и ему уже ничем нельзя помочь. Врачи клиники Грейт-Ормонд-стрит хотят отключить малыша от систем жизнеобеспечения. При этом американские медики заявили, что готовы принять годовалого ребенка и провести курс экспериментальной терапии. Родители и неравнодушные люди собрали более миллиона фунтов стерлингов для оплаты лечения малыша, однако дело было передано в суд. На прошлой неделе ЕСПЧ отклонил апелляцию родителей Чарли.