В Санкт-Петербурге простились с главным редактором «Ленфильма», заслуженным деятелем искусств России, вдовой Алексея Германа-старшего Светланой Кармалитой. В первом павильоне киностудии, где прошла гражданская панихида, собрались родные, друзья, коллеги и поклонники ее таланта.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», Кармалита ушла из жизни в возрасте 77 лет. Именно с ее деятельностью связывают возрождение «Ленфильма». По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, смерть Кармалиты является большой утратой для российского кинематографа.