Американский президент Дональд Трамп успел сказать пару слов о позиции США по экологическим вопросам в рамках встречи с лидерами G20, заявил журналистам в пятницу глава Минприроды России Сергей Донской.

«Я не знаю, что было до сессии [посвященной экологии], но во время сессии, в самом начале, Трамп успел сказать несколько слов в отношении политики страны по энергетике и экологии. Это звучало в первую очередь как позиция президента, позиция США. После этого он, как я понял, после того как у него наступило время встречи, встал и ушел».

По его словам, американский лидер успел прокомментировать свою позицию, после чего последовали комментарии других руководителей стран «уже вне позиции Трампа».

Ранее Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По его мнению, документ мог нанести ущерб экономическим интересам страны, обогащая другие государства, в частности Индию и Китай.