Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов выразил мнение, что у России и США сейчас нет пространства для маневра с точки зрения улучшения двусторонних отношений.

Однако президенты Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о минимизации возможного взаимного ущерба по некоторым позициям. Но эффект от этого не будет очевиден, информирует агентство «РИА Новости» со ссылкой на аналитика.

Ремизов добавил, что «мы об этом не узнаем, но сможем почувствовать по общему тону, эмоциональному настрою, по каким-то таким ни к чему не обязывающим комментариям и сигналам».

Напомним, первая встреча Путина и Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге, она продлилась почти 2 часа 20 минут, несмотря на то что изначально была запланирована на 30 минут.