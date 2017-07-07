Президент России Владимир Путин рассказал, о чем он говорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — заявил Путин.

Российский лидер также извинился перед премьер-министром Японии Синдзо Абэ за то, что японскому премьеру пришлось ждать около часа своей встречи с российским лидером.