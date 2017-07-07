Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «большой двадцатки» в Гамбурге заявил о риске увеличения долга развитых стран и Китая, сообщил в пятницу журналистам глава российского министерства финансов Антон Силуанов.

«Президент говорил о беспокойстве, которое возникает, когда мы анализируем динамику долга в странах с развивающимся рынком - она действительно сильно увеличилась в последние годы. И то, что общий объем долга в процентах к ВВП стран с развитой экономикой не снижается, он сегодня составляет около 100% ВВП», - уточнил Силуанов.

В частности, Путин обратил внимание лидеров G20 на существенный рост долга Китая. «За счет этого обеспечивается динамика роста китайской экономики. Но это бесконечно продолжаться не может», – процитировал Силуанов российского лидера.

Глава Минфина напомнил, что в ходе прошлогоднего саммита страны «двадцатки» подчеркивали необходимость ограничения уровня госдолга, чтобы он не превышал 60% ВВП. «Мы поддерживаем уровень долга на невысоком уровне – около 14% ВВП, и дальше политика России будет в этом вопросе также продолжаться», - сказал он.