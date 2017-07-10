Депутаты Госдумы, представляющие «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), осенью намерены внести поправки в бюджет с тем, чтобы индексировать гранты президента России в области культуры и искусства на 44% на весь 2017 год. Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в ОНФ, информацию подтвердила член центрального штаба движения Любовь Духанина. Она уточнила, что «фронтовики» собираются сохранить соответствующее увеличенное финансирование грантов и в бюджетах на 2018–2019 годы.

Согласно поручению главы государства президентские гранты в сфере культуры должны были быть индексированы в 2017 году на 44%. Однако Минфин произвел индексацию только для 45 организаций, которые получали гранты с 2012 года. На эти цели выделено 1,6 млрд рублей. Без дополнительного финансирования остались 38 учреждений культуры и искусства, которые до 2015 года получали аналогичные гранты по линии правительства. В их числе — Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», оркестр Юрия Башмета, балет Бориса Эйфмана, Российский академический молодежный театр (РАМТ), оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и ряд региональных театров.

Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман в своем письме в исполком ОНФ (есть в распоряжении «Известий») отметил, что предложенный Минфином подход к индексации в профессиональной среде воспринимается как деление учреждений культуры на более и менее привилегированные.

«Когда было принято решение об оказании грантовой поддержки нашему театру, я имел возможность выбирать между президентским грантом и правительственным. Премьер-министром тогда был В.В. Путин, и по многим причинам — поверьте, абсолютно бескорыстным — я предпочел грант правительства. Никто не мог предположить, что настанет день, когда мне дадут понять: я совершил ошибку», — написал он.

В своем письме Борис Эйфман также подчеркнул, что индексация грантов только части организаций может вызвать негативный резонанс в среде творческих деятелей.

«Истинное искусство не бывает «второй свежести». И разделение творческих коллективов на «первых» и «вторых» недостойно нашего культурного сообщества», — отметил в своем письме худрук театра.

Художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что поддержка театру необходима в связи с его спецификой.

— Наш театр обращен к молодому поколению, поэтому мы никак не можем повышать цены на билеты. Кроме того, у нас идет очень активная работа, мы запускаем по 8–10 спектаклей в сезон на разных сценах, потому что театр, чтобы развиваться, должен работать интенсивно, — сказал Алексей Бородин.

Проблема индексации грантов обсуждалась ранее на встрече представителей ОНФ, руководителей учреждений культуры и искусства, представителей Министерства культуры России и администрации президента (АП). Представители АП высказали свою позицию — считать всех грантополучателей президентскими, «потому что сегодня это так и есть, и суть поручения президента по итогам медиафорума ОНФ не предполагала какой-либо дискриминации уважаемых творческих коллективов», сообщил «Известиям» источник, присутствовавший на этой встрече.

— Кремль предложил такой вариант: выделенных 1,6 млрд рублей хватит на то, чтобы с июля произвести индексацию на 44% для всех 83 творческих коллективов, получающих гранты, — пояснил собеседник «Известий». — А в ноябре, когда будут приниматься поправки в бюджет, ОНФ будет выходить в Госдуму и при поддержке АП добиваться внесения изменений с тем, чтобы заложить на эти цели дополнительно около 700 млн рублей и индексировать гранты всем с января по июнь.

Любовь Духанина, член центрального штаба ОНФ и зампред комитета ГД по образованию и науке, подтвердила «Известиям» эту информацию.

— Мы считаем возможным обеспечить финансирование и индексацию грантов всех организаций культуры и искусства, которые были в перечне президентских грантополучателей, — сказала она. — У нас в этом созыве около 50 депутатов из ОНФ, и мы рассчитываем, что часть из них выйдет с предложением внести эту поправку в закон о бюджете.

Любовь Духанина также отметила, что ОНФ планирует проследить и за тем, чтобы средства на увеличенное финансирование — уже для всех грантополучателей — были в полном объеме заложены в бюджет 2018–2019 годов. Этой позиции придерживаются и в Общественной палате РФ, рассказала «Известиям» Наталья Игнатенко, руководитель Фонда Елены Образцовой.

Собеседник «Известий» в администрации президента уточнил, что ОНФ и АП будут контролировать, чтобы объем бюджетных ассигнований на выплату грантовой поддержки этим коллективам в 2018 году также учитывал и «инфляционные издержки». Он также подчеркнул, что «ни ОНФ, ни АП не снимают этот вопрос с контроля».