Глава минфина РФ Антон Силуанов полагает, что полиция в Гамбурге справляется со своими задачами в условиях сопровождающих саммит G20 выступлений антиглобалистов.

Министр финансов отметил, что российская делегация проходила через район города, где шли выступления антиглобалистов.

«Наш маршрут до гостиницы проходил через эти выступления. Но здесь никаких чрезвычайных ситуаций не было, немецкая полиция обеспечивает необходимый порядок», — сообщил журналистам Силуанов.

По его словам, до гостиницы он с коллегами дошел без эксцессов.