В Гамбургском заявлении «Группы двадцати» по противодействию терроризму говорится о том, что страны «большой двадцатки» пришли к соглашению о взаимодействии с провайдерами интернета и администраторами приложений по борьбе с использованием соцсетей в террористических целях.

«Мы будем работать с частным сектором, в том числе с интернет-провайдерами и администраторами соответствующих приложений, в борьбе с использованием интернета и социальных сетей в террористических целях, таких как пропаганда, финансирование и планирование терактов, подстрекательство к терроризму, радикализация и вербовка в целях совершения актов терроризма, в полной мере уважая права человека», — говорится в документе.

В итоговом заявлении G20 отмечается, что ключевыми являются соответствующие меры отсеивания, выявления и удаления информации, которая подстрекает к совершению терактов.