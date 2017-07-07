Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 завершилась в Гамбурге.

По данным ТАСС, первая беседа лидеров двух стран длилась 2 часа 15 минут.

Первая встреча президентов Путина и Трампа началась в пятницу в 17:00 мск с обмена приветствиями и выражения надежды на конструктивный разговор. Беседу начал президент США, который заявил, что очень рад встрече, и отметил, что с нетерпением ожидает разговора с российским коллегой.