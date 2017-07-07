Заммэра российской столицы Петр Бирюков заявил, что работы по благоустройству улиц не закончатся никогда. Как сообщает издание Lenta.ru, чиновник заявил об этом на VII Московском урбанистическом форуме.

Бирюков отметил, что его часто спрашивают о дате окончания программы «Моя улица». «Отвечаю: никогда», — заявил чиновник. Кроме того, он подчеркнул, что «хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы». Бирюков заверил, что работа по благоустройству Москвы будет «бесконечной».

Программа благоустройства «Моя улица» реализуется в Москве с 2015 года. Предполагалось, что она продлится до 2018 года. Под нее подпадают более 4 тыс. улиц и вылетных магистралей. Основная цель — создание в городе благоприятной среды для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями.