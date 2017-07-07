СМИ: Россия и США готовы объявить о перемирии на юго-западе Сирии
Россия и Соединенные Штаты могут в ближайшее время объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии начиная с 9 июля, передает агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник.
По информации агентства, перемирие должно вступить в силу 9 июля. Вопрос прекращения огня обсуждали главы двух государств в ходе встречи на полях саммита в Гамбурге.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская сторона рассматривает возможность создания совместного с РФ механизма по обеспечению стабильности в регионе.