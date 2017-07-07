Россия и Соединенные Штаты могут в ближайшее время объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии начиная с 9 июля, передает агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

По информации агентства, перемирие должно вступить в силу 9 июля. Вопрос прекращения огня обсуждали главы двух государств в ходе встречи на полях саммита в Гамбурге.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская сторона рассматривает возможность создания совместного с РФ механизма по обеспечению стабильности в регионе.