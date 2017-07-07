Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге может свидетельствовать о новом формате дипломатии — дипломатии сделок, при этом событие можно назвать «временем небольших ожиданий», поскольку поле для маневра у американского президента не широкое, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев ожидает от встречи делового прагматического режима.

Однако у Трампа, по его словам, есть проблема: Америка следит, не пойдет ли он на какие-то уступки, не даст ли слабину, что может усугубить имеющийся кризис доверия, поэтому американскому президенту важно сохранить подробности этой встречи в закрытом режиме, напомнил эксперт.

По его словам, на встрече могли быть достигнуты устные договоренности по принципу «верьте мне», но главное — американская сторона могла предложить «систему разменов».

«Возможна сложная система разменов, которая требует серьезного «обмозговывания» ситуации: например, Америка не возражает, чтобы [президент Сирии Башар] Асад остался во главе Сирии, но попросит что-то взамен. Российская сторона тоже может сказать, что ей не нужны санкции. Есть какие-то моменты сделок, которые могут быть очень широкого геополитического свойства. Например, сегодня понятно, что американцам нужна помощь в решении северокорейской проблемы в обмен на поддержку по Украине, это очень сложная комбинация, но это вырисовывается», — пояснил Васильев.

Он добавил, что речь может идти о новом формате дипломатии сделок, который редко встречался раньше.

«Сегодня она как алгоритм отношений меду США и РФ, возможно, выдвигается на первый план», — подчеркнул эксперт.

В разговоре с «Известиями» Васильев предположил, что вопросы торгово-экономических отношений не стали основными в повестке дня.

«Американцы, в принципе, готовы начать широкие торговые войны, налоги на импорты, ввести санкции против Китая в связи с КНДР и так далее. Поэтому здесь стороны пока вряд ли договорятся, так как это новый поворот в американской торговой политике. А вот все остальное подлежит переговорам и обмену», — заметил эксперт.

Он также не исключил, что главным результатом встречи станет договоренность президентов о постоянных рабочих контактах.

«Стороны должны также наметить какую-то другую дорожную карту построения отношений в дальнейшем, чтобы встреча эта не была последней, а затем — только через полгода на очередной сессии Генассамблеи, например. Стороны должны выработать формат двусторонних отношений», — заключил Васильев.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич готов назвать встречу «временем небольших ожиданий».

«Если отодвинуться на полгода назад, мы сможем вспомнить, с каким оптимизмом российская сторона и некоторые члены будущей администрации Трампа смотрели на потенциал российско-американских отношений, как можно что-то нормализовать. Но чем ближе подходило время встречи, тем меньше было положительных ожиданий», — подчеркнул политолог.

Среди внутриполитических причинах этого Олевич выделил разгоревшийся в последние полгода в США Russiangate: скандал, в котором, по словам политолога, России отведено место своеобразного пугала.

«Американский политический истеблишмент очень активно критикует Трампа, и любые внешнеполитические инициативы по отношению к России практически немедленно интерпретируются как некие уступки и действия в ущерб национальным интересам США. В таких условиях поле для маневра у Трампа очень небольшое», — пояснил эксперт.

В условиях такого внешнеполитического климата говорить об изменении санкционного режима почти невозможно, Трамп не намерен, да и неспособен действовать в этом направлении, добавил Олевич.

Однако среди тем встречи могли быть «горячие точки» — Сирия, Украина, КНДР и будущее Корейского полуострова, уверен политолог. «Если говорить о Сирии, то устами Тиллерсона США говорят, что Вашингтон готов предоставить Москве право решать судьбу сирийского правительства, но понятно, что предусмотрен ряд условий для России, в том числе американское давление с целью понизить уровень отношений между Россией и Ираном, геостратегическим партнером, стремление США ограничить влияние в Сирийской Арабской республике Ирана, одного из основных союзников», — напомнил эксперт.

США также требуют передачи территорий, которые отвоевала проамериканская оппозиция в Сирии, под контроль этих группировок, отметил Олевич — Россия же настаивает, что Сирия должна быть единым и неделимым государством, поэтому до полноценного разрешения конфликта еще далеко.

В случае с Украиной ситуация еще более тяжелая — недавно был назначен преемник Виктории Нуланд, напомнил эксперт. По его словам, назначение Курта Волкера говорит о том, что администрация Трампа не намерена менять свою позицию по отношению к украинскому кризису и будущему урегулированию на Украине с целью принудить Киев следовать положениям Минских соглашений.