Глава Алтайского края Александр Карлин посетил объекты теплосетевого хозяйства и Южную тепловую станцию Рубцовска, которые эксплуатирует по концессионному соглашению Сибирская генерирующая компания (СГК).

Проект по модернизации Южной тепловой станции оценивается в 860 млн рублей. По словам директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова, Рубцовску жизненно необходим единый контур теплоснабжения, основой которого станет реконструированная тепловая станция.

На ней будут построены два водогрейных котла общей мощностью 60 Гкал/ч, монтаж первого из них начнется с середины июля. А в следующем году планируется установить турбину на 6 МВт для выработки энергии на собственные нужды. Кроме того, ведутся работы по строительству фундамента для топливоподачи. Необходимо установить 263 сваи, на сегодняшний день установлено 114. К 20 июля СГК планирует завершить этот этап работ.

Вторая часть проекта — капитальное строительство и техперевооружение тепловых сетей города. Это оценивается еще в 806 млн рублей. Под капитальным строительством подразумевается, во-первых, создание вывода от Южной тепловой станции и, во-вторых, строительство трубопровода, объединяющего ранее обособленные южный и северный теплосетевые контуры. Эту часть работ энергетики уже выполнили.

Кроме того, предстоит заменить 13,5 км труб, чтобы увеличить диаметр и пропускную способность тепловой трассы для обеспечения теплом северной части города. Примерно 25% необходимых работ уже выполнено, и, по словам Игоря Лузанова, все работы будут завершены до начала отопительного периода.

«Сегодня теплоэнергетический комплекс Рубцовска переживает беспрецедентный в своей истории этап глобальной технической реконструкции, которая должна обеспечить в среднесрочной и краткосрочной перспективе надежное и достаточное теплообеспечение жилья, социальных и экономических объектов города. Таким образом, Рубцовск получит гарантии устойчивого развития на ближайшие десятилетия», — отметил глава региона после осмотра строительных площадок.