Минобороны Азербайджана сообщило о нанесении огневых ударов по подразделениям армянской армии в непризнанном Нагорном Карабахе.

По информации ведомства, войска нанесли огневые удары по подразделениям армии Армении, которые пытались осуществить диверсионные действия.

«В результате уничтожена значительная сила противника, выведена из строя часть вражеской военной техники и некоторые военные инфраструктурные объекты приведены в непригодное состояние», — подчеркнули в минобороны Азербайджана.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», войска страны приведены в боеготовность.

Подробности инцидента уточняются.