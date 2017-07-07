Лидеры стран G20 договорились объединить усилия по борьбе с финансированием террористических группировок ИГ и «Аль-Каида» (запрещены в РФ). Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу.

«Мы решительно осуждаем террористические нападения по всему миру и выступаем единым фронтом против терроризма и его финансирования», — отмечается в документе.

Ранее лидеры стран — участниц саммита в Гамбурге собрались на встречу, посвященную в том числе борьбе с терроризмом. В начале заседания президент России Владимир Путин призвал G20 к созданию единого антитеррористического фронта.