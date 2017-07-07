Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна достигла значительного прогресса на переговорах с Мексикой по проблеме торговли.

Однако американский лидер вновь потребовал от властей Мехико заплатить за строительство стены. Трамп намерен возвести ее на границе двух государств для защиты от наплыва мексиканских нелегальных иммигрантов.

Кроме того, президент США и его мексиканский коллега Энрике Пенья Ньето договорились о совместной борьбе двух стран с транснациональной организованной преступностью по обе стороны американо-мексиканской границы.