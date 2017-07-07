Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, увидевший качественное изменение в работе синоптиков, предложил выдать сотрудникам Мосгидромета премии.

Ранее 5 июля Жириновский призвал разогнать Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, так как он, по его мнению, не справляется со своей работой по предупреждению граждан о погоде.

«Хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды», — заявил лидер либерал-демократов после посещения московского фестиваля садов и цветов.

Как подчеркнули в пресс-службе ЛДПР, политик специально перенес посещение мероприятия на 11 часов, когда, согласно прогнозу синоптиков, не должно было быть дождя.