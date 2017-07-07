Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила группе «Сафмар» присоединить ритейлера бытовой техники и электроники «Техносила» к «Эльдорадо». Об этом сообщил в пятницу основатель конгломерата Михаил Гуцериев.

«[Одобрение] ФАС получили, «Техносилу» присоединяем к «Эльдорадо», — цитирует Гуцериева ТАСС. По его словам, процесс присоединения может занять от месяца до полутора лет.

Предполагается, что «Сафмар Ритейл» станет единой управляющей компанией для «Эльдорадо», «М.Видео» и электронной торговой площадки «Маркетплейс».

Сын Михаила Гуцериева и кандидат в совет директоров «Сафмар Ритейл» Саид Гуцериев сообщил в начале июня, что в ближайшее время торговая сеть «Техносила» будет уходить с рынка и ребрендироваться в «Эльдорадо», пишет сайт «Комсомольской правды».

У «Эльдорадо» около 430 магазинов, доля на рынке — 9%, тогда как доля «Техносилы» с ее 70 магазинами несущественна, напоминает anrt.info.