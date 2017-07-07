Президент США Дональд Трамп заявил, что лично встретиться с российским президентом Владимиром Путиным — честь для него.

«Уважаемый господин президент! Очень рад с вами встретиться. Мы с вами обсуждали целый ряд вопросов и будем продолжать обсуждение. Я с нетерпением ожидаю такой возможности. Думаю, что это всё пойдет в позитив как для России, так и для Соединенных Штатов», — заявил Трамп в ходе встречи.

Президент США также добавил, обратившись к Путину лично: «Это честь быть с вами».

Российский лидер поблагодарил американского президента и ответил, что рад знакомству с ним.