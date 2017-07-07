Участники международной конференции в штаб-квартире ООН одобрили текст конвенции о полном запрете ядерного оружия. В голосовании не принимали участия ядерные державы — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.

В целом 122 страны проголосовали за текст конвенции, против проголосовали только Нидерланды, Сингапур воздержался.

Согласно тексту документа, страны — участники соглашения обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства», не применять и не угрожать их применением.

Сообщается, что конвенция будет открыта к подписанию 20 сентября текущего года и вступит в силу по истечении 90 дней после того, как ее ратифицируют 50 стран.