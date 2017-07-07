Стокгольмский арбитраж вынесет решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» на поставку и транзит газа через Украину не позднее 30 ноября 2017 года. Об этом говорится в проспекте евробондов «Газпрома» для инвесторов.

«19 июня 2017 года арбитраж Стокгольма решил, что окончательное решение будет вынесено не позднее 30 ноября 2017 года», — говорится в документе.

В проспекте евробондов также отмечается, что до 30 ноября Стокгольмский арбитраж намерен вынести окончательное решение и по спору по контракту на транзит газа между сторонами.