В начале августа в Орле пройдут мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 451-й годовщине основания.

На сегодняшний день известно, что к Дню города будут подводиться итоги конкурса «Лучший двор, подъезд, улица района», победители получат награды. Планируется провести торжественные приемы и поздравления на дому ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает InfoOrel.ru.

5 августа пройдет торжественная церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом в 1943 году в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков на площади Мира, 5. Вечером того же дня жители и гости города смогут увидеть праздничный фейерверк.

Город Орел был основан осенью 1566 года по повелению царя Ивана IV для охраны южных границ Московского государства. Название получил от реки Орел (с конца XVIII века — река Орлик). Вскоре после основания стал центром административно-территориальной единицы — Орловского уезда. По мере того как граница Русского государства отодвигалась на юг, орловская крепость утрачивала оборонное значение и в 1702 году была упразднена. С середины XVIII века Орел становится одним из центров хлебной торговли.