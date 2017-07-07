Более 500 млн адресов электронной почты с паролями обнаружило федеральное управление уголовной полиции Германии в сетевом банке данных.

По информации правоохранительных органов, данные собирались в течение долгого времени в результате отдельных атак хакеров. Как пишет журнал Spiegel, на сетевой платформе, которую разработал Институт Платтнера, пользователи могут выяснить, не находятся ли в базе адреса их электронной почты.

По мнению журнала, чтобы защититься от кражи данных, рекомендуется придумывать разные пароли для каждого ресурса и не забывать регулярно их обновлять.