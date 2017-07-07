Новый православный храм Святой равноапостольной Нины начали строить в Калининграде.

Как сообщает «Клопс.Ru», храм будет расположен на улице Лазаретной, 22. Разрешение на его строительство было выдано в декабре 2016 года. Общая площадь двухэтажного здания составит 226,18 кв. м. Его возведут на участке площадью 3563 кв. м.

Святая равноапостольная Нина является просветительницей Грузии. Ее мощи прославились бесчисленными чудесами и исцелениями. Грузинская православная церковь с согласия Антиохийского патриархата наименовала святую Нину равноапостольной и, причислив к лику святых, установила 27 января (14 января по старому стилю) днем ее памяти.