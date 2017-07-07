Президент подразделения компании «Ашан» в России намерен покинуть свой пост в сентябре этого года. Его место займет возглавлявший Auchan в Румынии и Люксембурге Франсуа Реми, передает RNS со ссылкой на пресс-службу и источник в компании.

«Жан-Пьер Жермен, президент «Ашана» в России, на днях представил менеджменту нового президента — Франсуа Реми», — рассказал собеседник агентства. Сообщается, что он покидает пост 1 сентября в связи с выходом на пенсию.

Новый глава ритейлера в России Франсуа Реми начал работать в компании в 1987 году. С 2002 года он возглавлял компанию в Люксембурге, а с 2015-го является главой «Ашана» еще и в Румынии.